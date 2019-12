Kina sænker told på svinekød fra det nye år

Eksklusivt for kunder

Kina sætter fra årsskiftet toldsatserne ned på over 850 produkter, deriblandt frossent svinekød.



Det oplyser det kinesiske finansministerium mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.



Kina har været ramt af en alvorlig mangel på svinekød, efter at et udbrud...