Google-topchef står til milliardbonus

Sundar Pichai - den nyligt indsatte administrerende direktør for selskabet Alphabet, der ejer Google - kan komme til at modtage ikke mindre end 240 millioner dollar (over 1,6 milliarder kroner) i aktiebonus over de næste tre år.



Det er det hidtil største beløb, som er blevet stillet en topchef i den amerikanske it-gigant i udsigt.



Hele bonussen bliver kun udbetalt, hvis Alphabet lever op til en række mål under Pichais ledelse.



Pichai får også en årsløn på to millioner dollar (13,5 millioner kroner). Det kan sammenholdes med, at Larry Page - en af stifterne af Google - kun gav sig selv en årsløn på en enkelt dollar i samme rolle sidste år.



/ritzau/