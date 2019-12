Uber-stifter har næsten solgt alle sine aktier

Travis Kalanick, der er medstifter af kørselstjenesten, Uber, samt topchef frem til 2017, har de seneste to måneder solgt 90 pct. af de aktier han havde tilbage efter børsnoteringen af selskabet i maj.



Det skriver Financial Times.



Dermed har han reduceret sin andel i Uber fra 6 pct. ved børsintroduktionen til nu 0,5 pct. Det betyder at hr. Kalanick har solgt aktier for over 16 mia. kr. siden starten af november, hvor insidere i Uber havde mulighed for at sælge ud.



Financial Times noterer sig, at hastigheden og størrelsen af udsalget af Uber-aktier kan signalere han er på vej ud af sit livsværk. Det kan allerede ske på den næste generalforsamling til maj, at han forlader bestyrelsen i Uber.



Pengene investeres i CloudKitchens



Pengene fra salget af Uber-aktier kan gå til hans nye projekt med navnet CloudKitchens. Det opkøber tomme lokaler verden over, der leases ud til restauranter der sælger mad over nettet, inklusive Uber Eats, DoorDash og Deliveroo.



Travis Kalanick solgte allerede i 2018 Uber-aktier i et privat salg til Softbank for over 9 mia. kr. for at finansiere ekspansionen i CloudKitchens.



Storudsalget af aktier fra Travis Kalanick har gjort investorerne nervøse. Aktien handles i øjeblikket 33 pct. lavere end kursen på 45 dollar, der var prisen ved børsnoteringen i maj.



"Når insidere, nuværende og tidligere, sælger, så er det normalt dårlige nyheder, fortæller Meziane Lasfer, der er professor i finans på City University Cass Business School, og understreger, at markedet nu er nødt til at følge Kalanick



Travis Kalanick er et ombrust menneske. Efter en række skandaler trak han sig i 2017 som topchef og sidder nu i bestyrelsen