Topchefer kårer Anders Holch Povlsen som årtiets erhvervsleder

Berlingskes toplederpanel har kåret erhvervsmanden Anders Holch Povlsen som årtiets erhvervsperson.



Toplederpanelet består af toplederne fra landets 1000 største virksomheder.



I et konkurrencepræget marked er modekoncernen Bestsellers omsætning vokset med over ti mia. kroner det seneste årti, noterer Berlingske sig.



I årsrapporten fra slutningen af november voksede omsætningen i Bestseller med 7 pct. til 25,8 mia. kr., men resultatet før skat faldt 100 mio. kt. til 2,7 mia. kr.



Til Finans.dk adresserede topchef Anders Holch Povlsen tilbagegangen.



"Jeg er normalt ikke som type glad for tilbagegang. Tværtimod. Men jeg er glad for dette år, da det er et særdeles fornuftigt resultat. Det var ikke givet ved indgangen til regnskabsåret, at vi kunne lande der. Modebranchen er udfordret."



Men det var stadig et milliardoverskud.



Ved siden af Bestseller har Anders Holch Povlsen holdingselskabet Heartland, der også investerer i detailhandel. Heartlands koncernomsætning var på over 32 mia. kr. i 2018/19, den bogførte egenkapital rundede 26 mia. kr.



Anders Holch Povlsen blev valgt af Berlingskes panel som en ud af 12 mulige kandidater med 21 pct. af stemmerne.