Unilever-aktien falder 5,3 pct. til 4376 pence på børsen i London, efter at den hollandsk-britiske forbrugsvaregigant har sænket forventningerne til den underliggende salgsvækst i år med henvisning til udfordringer i kvartalet på nogle markeder herunder økonomisk afmatning i Sydasien.



Det skriver Bloomberg News.



Unilever sænker forventningerne til den underliggende salgsvækst til en smule under den langsigtede prognose, der lyder på en vækst i den lavere halvdel af 3-5 pct. Unilever venter også, at et fuldt opsving i Nordamerika vil tage noget tid.



Finanshuset RBC pointerer, at nedjusteringen indikerer, at den organiske vækst i fjerde kvartal vil blive på cirka 1,5 pct., hvilket vil være det laveste i mere end et årti. På trods af, at Unilever giver markederne skylden, så vurderer RBC, at der ligger mere under.



Finanshuset pointerer, at Unilever bliver nødt til at investere i sine forretninger, selv om det er på bekostning af indtjeningsmarginalerne.



/ritzau/FINANS