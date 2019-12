Lego-pengetank og kapitalfond sælger Fitness World i milliardhandel

Breaking news

En af Danmarks største fitnesskæder, Fitness World, er blevet opkøbt af britiske Pure Gym. Det oplyser Pure Gym på sin hjemmeside. Sælger er Lego-pengetanken Kirkbi og kaptialfonden FSN Capital i det, der ifølge Børsens oplysninger er en milliardhandel. Ulla Lundhus, kommunikationschef i Kirkbi, ønsker ikke da kommentere handlen, da Børsen fanger hende på telefonen. Men Thomas Broe-Andersen, ledende partner i FSN Capital, bekræfter handlen med Pure Gym. "Pure Gym er en god køber, og Fitness World passer godt ind i deres planer. Så det var et helt naturligt sted at aflevere Fitness World," siger Thomas Broe-Andersen, der ikke ønsker at fortælle, hvad Pure Gym har betalt for Fitness World. "Det har været en god investering," siger Thomas Broe-Andersen dog. Pure Gym overtager samtlige aktier i Fitness World, og dermed har Henrik Rossing, der blev milliardær, da han solgte Fitness World til FSN, altså nu helt ude af selskabet. Han ejede indtil i dag mellem 15 og 20 pct. af Fitness World, fremgår det af cvr-registret, og han har efter alt at dømme lagt et trecifret millionbeløb til sin formue i forbindelse med salget til Pure Gym. I januar i år kunne Børsen løfte sløret for, at Kirkbi og FSN i hemmelighed forberedte en salgsproces af Fitness World med hjælp fra den amerikanske investeringsbank Harris Williams, men dengang ville ejerne ikke udtale sig om processen. Til gengæld var adm. direktør Steen Albrechtslund mere åbenmundet, i hvert fald da det kom til udviklingen af selskabet, der i 2017 omsatte for 1,2 mia. kr., mens driftsindtjeningen steg med 11 pct. til 250 mio. kr. "Vi er jo nogle dampbørn, så der sker hele tiden noget. Senest er vi begyndt at eksekvere på vores internationale ambitioner og har købt fitnesskæden Basefit, der er den andenstørste fitnesskæde i Schweiz," sagde Steen Albrechtslund. Fitness World driver mere end 180 centre fordelt over hele Danmark og har flere end 450.000 medlemmer. opdateres

Gå til bords med Børsens gastronomiredaktør, når han bryder brød med kokke, vinfolk, restauratører og andre fagfolk til en snak om både deres egen og andres mad og vin. Det bliver appetitvækkende og nørdet. Men ikke kedeligt.: Redzepi har for længst opnået verdensberømmelse for såvel restauranten, sig selv og den danske gastronomi, og for første gang siden Nomas åbning i 2004 har stjernekokken fået fuld kontrol over virksomheden. En virksomhed, som i dag er noget helt andet, end det Redzepi stævnede ud for at skabe.Førstepladsen på The Worlds 50 Best Restaurants-listen cementerede Nomas globale kultstatus, og selvom førstepladsen gled Noma af hænde og en nedtur begyndte, så vendte Noma i 2019 tilbage på listen helt oppe blandt de øverste placeringer.Men hvordan sørger Redzepi for, at hans stab fortsat innoverer og leverer den ypperste gastronomiske oplevelse for gæsterne? En del af svaret ligger i de otte ansatte, som udelukkende er ansat til at finde på nyt i test- og fermenteringskøkkenet.