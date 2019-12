Den hollandsk registrerede bilproducent Fiat Chrysler, der er skattepligtig i London, er ifølge Bloomberg News kommet i italiensk søgelys for skatteunddragelse, der kan beløbe sig til 1,4 mia. euro.



Sagen har tråde tilbage til italienske Fiats endelige overtagelse af den stærkt kriseplagede amerikanske bilgigant Chrysler for fem år siden. Overtagelsen førte til dannelse af nuværende Fiat Chrysler, der skiftede hjemland til Holland og flytningen fra Italien udløste en exit-skat, som Italien kræver af selskaber, som flytter ud af landet, og som relaterer sig til værdien af selskabet, som flytter.



Og her skal Fiat Chrysler ifølge Bloombergs informationer have værdisat sine amerikanske aktiviteter 5,1 mia. euro for lavt.



Med en daværende italiensk selskabsskat på 27,5 pct. kan den fejl i givet fald komme til at koste Fiat Chrysler 1,4 mia. euro, anfører Bloomberg News. Om end forhandlinger kan nedbringe beløbet mærkbart, påpeger bureauet.



/ritzau/FINANS