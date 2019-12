Fætter BR-familie køber sig ind vandmillionærs underskudsplagede juicefirma

Familien Gjørup, der stod bag den konkursramte Top-Toy-koncern, går nu ind i juicevirksomheden Seimei.



Seimei er ejet af Aqua d'Or-velhaveren Allan Feldt, der siden 2010 har tabt over 50 mio. kr. på juicebiksen, og han glæder sig nu over partnerskabet med Susanne og Peter Gjørup via deres selskab SPG International.



"Vi står midt i lanceringen af vores nye 100 pct. økologiske Wish-sodavand, vi har samtidigt oplevet en flerdobling af omsætningen det sidste år, og nu får vi også en partner, der deler vores passion for at udvikle og sælge kvalitetsprodukter," udtaler Allan Feldt, ejer og adm. direktør, i en pressemeddelelse.



Snupper formandsposten



Top-Toy-familien køber en tredjedel af Seimei, mens Allan Feldt fortsat sidder på majoriteten i selskabet.

Både Peter og Susanne Gjørup indtræder i Seimeis bestyrelse, hvor sidstnævnte nu bliver formand.



"Den filosofi, der ligger til grund for Seimei, og det værdisæt, som Allan Feldt driver sin forretning efter, er helt i tråd med vores værdier. Wish-produkterne er bæredygtige og har en høj kvalitet, og vi ser et stort vækstpotentiale både i Danmark og udlandet," lyder det i en fællesudtalelse fra Susanne og Peter Gjørup.



Investeringen i Seimei sker knap et år efter, at Gjørup-familiens livsværk, Top-Toy, kollapsede mellem jul og nytår i 2018.



Familien solgte i 2015 aktiemajoriteten i Top-Toy til kapitalfonden EQT, som betalte omkring 1,7 mia. kr. for 75 pct. af selskabet.



Top-Toy gik ned



Men siden svigtede kunderne, og den 30. november sidste år gik Top-Toy i rekonstruktion. Det skete, efter at koncernen bag Fætter BR-butikkerne i regnskabet for 2017/2018 tabte over 2 mia. kr. på bundlinjen efter en gigantisk milliardnedskrivning og et negativt driftsresultat på 149 mio. kr.



Top-Toy kollapset efter efterladt en lang række kreditorer med et tab i milliardklassen.



Peter og Susanne Gjørup ønskede i ugerne efter Top-Toys konkurs ikke at give et interview om udviklingen.

Mere åbne er de om investeringen i Seimei, som de betegner som "oplagt."



"Vi tror, at de virksomheder, der positivt til samfundet, er de virksomheder, som vil opleve størst succes i fremtiden, og det er derfor et vigtigt aspekt, når vi investerer i en virksomhed," fortæller Susanne og Peter Gjørup i pressemeddelelsen.