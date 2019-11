Møbelkæde siger 'f**k Black Friday': "Folk melder sig ind i en eller anden hysterisk køberus"

Mens en lang række af landets største butikskæder og webshops satser massivt på at sælge rekordmeget under Black Friday, har flere kæder i stedet valgt at tage offentligt afstand fra køtilbud, gule prisskilte og timetilbud under udsalgsfesten.



Sidste år blev der solgt for 1,94 mia. kr. på dankort i løbet af Black Friday, og i år forventer bl.a. netbutikkerne og Mobilepay at slå den hidtidige rekord.



Men hos f.eks. den danske møbelkæde Sofacompany, som den svenske kapitalfond Procuritas for to år siden købte en del af i en større millionhandel, har adm. direktør Henrik Andersen i stedet valgt at boykotte Black Friday.



Kæden har skiftet forsiden på webshoppen ud med et banner, der skiftevis viser "F**K Black Friday" og dernæst "altid gode priser."



"Det bliver lidt et massehysteri i detailbranchen. Det er en kamp, som vi ikke ønsker at være en del af. Vi synes ikke, at det er gavnligt, når folk melder sig ind i en eller anden hysterisk køberus, når det er Black Friday. De ser store besparelser, men pludseligt ender det med, at de køber meget mere ind, og besparelserne risikerer at være fiktive," siger Henrik Andersen.



Sofacompany, der de seneste måneder har optrappet en strategi om at blive mere bæredygtige, har derfor indgået et samarbejde med organisationen Trees for the Future, som betyder, at kæden forpligter sig til at plante 50 træer i Kenya for hvert solgt møbel i løbet af weekenden.



Lokker I i virkeligheden ikke bare kunderne ned i butikkerne med løftet om at plante træer i stedet for et løfte om rabatter?



"Jo, men kunden får det ikke billigere af den grund. Hvis det så kan gøre, at det tricker et køb, så synes jeg, at det gudskelov går til et bedre formål," siger han.



Lukker webshoppen



Sofacompany er ikke ene om at bruge Black Friday som en mulighed for at fange forbrugernes opmærksomhed. Også tøjmærket Mads Nørgaard har for tredje år i træk valgt at lukke sin webshop og skriver på Facebook, at Black Friday i stedet bliver brugt til at holde status i webbutikken.



"Verden har brug for det stik modsatte af Black Friday, nemlig mere omtanke og mere bæredygtige løsninger. Derfor ønsker vi ikke at være en del af Black Friday, heller ikke i år," lyder det.



Hos den danske del af den svenske møbelgigant Ikea opfordrer man forbrugerne til at købe brugte Ikea-møbler hos DBA i stedet for at købe nyt.



Opfordringen gælder dog ifølge Ikea's amerikanske hjemmeside ikke USA, hvor der er Black Friday-rabat på en lang række produkter.



Modtrend over for udsalgsdage



Kædernes boykot er ifølge detailhandelsekspert Flemming Birch fra konsulenthuset Birch & Birch et udtryk for, at der er en modtrend over for udsalgskoncepter som Black Friday blandt både forbrugere og butikker.



"De seneste år er en del butikker nået frem til, at det her med at sælge alle julegaverne på én dag til en lavere avance måske ikke er så god en ide. Det er der nogle, som tager konsekvensen af, og når man gør det, så er der to ting i det," siger Flemming Birch, der forklarer, at den ene ting er, at butikkerne skal huske at kommunikere beslutningen ud til forbrugerne.



"Den anden ting er, at når man så går ud og siger, at man ikke deltager i Black Friday, så kan man lige så godt gøre en dyd ud af det. Det er jo det, de gør her," siger han.



Ifølge Flemming Birch har der i årevis været en modstand blandt mange forbrugere mod "den kommercielle jul," og når Black Friday for alvor skyder julehandlen i gang, sætter det også gang i denne modstand.



"Det har forbrugerne protesteret imod i årevis samtidig med, at vi alligevel køber noget. Men der er mange forbrugere, der gerne vil markere noget af skiftende årsager - nu er det klima - og dem rammer man jo på den her måde med noget værdimæssigt, når du alligevel skal ud og fortælle, atdu ikke deltager i Black Friday," tilføjer han.



Mange falske tilbud



Hos Sofacompany afviser adm. direktør Henrik Andersen, at selskabets boykot af Black Friday er et forsøg på at få gratis reklame.



Han henviser til, at møbelkædens forpligtelse til at plante træer for hvert solgt møbel i forvejen gælder hele året, hvor kæden vil plante fem træer i Kenya for hvert solgt møbel. Han mener i stedet, at mange kæder udnytter udsalgskonceptet til at tjene penge på bekostning af forbrugerne.



"Vi vil hellere have en fast pris i stedet for at vi går ud og pumper priserne op, som nogle gør, så de kan give rabatter til forskellige lejligheder," siger han.



Pricerunner, der er Danmarks største prissammenligningstjeneste, har natten til fredag lavet en analyse af udsalgspriserne på 30.930 af de mest populære produkter fra 47 af de største butikker.



Ifølge analysen er 17 pct. af alle produkter sat ned i pris, mens priserne på udsalgsvarer i gennemsnit er sat 19 pct. ned sammenlignet med priserne for omkring en uge siden.



Men cirka hver fjerde af de undersøgte produkter er ifølge Pricerunner sat op i pris i ugerne op til Black Friday, hvorefter prisen er sat ned igen, når Black Friday bliver skudt i gang, så de pludseligt fremstår med store rabatter.



"Vi kan se, at mange butikker i perioderne op til udsalget hæver prisen på en række produkter. Det gør jo så bare, at når udsalget kommer, så har man lettere ved at lave et udsalg. Det er 26 pct. af alle tilbud, der er falske," siger Martin Andersen, der er adm. direktør i Pricerunner.



"Det er ikke ulovligt, men vi synes ikke, at man kan tillade sig at kalde det et tilbud, når man gør det på den måde," tilføjer han.