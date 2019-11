Netbutikker forventer at slå Black Friday-rekord: Mobilepay-betalinger er vokset med 81 pct i nat

Sidste år blev der samlet solgt for 1,94 mia. kr. på dankort i løbet af Black Friday. Den største handelsdag nogensinde i Danmark - målt på salget via dankort - var på Black Friday i 2017, hvor der blev handlet for ca. 2,2 mia. kr. med dankort.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/Arkiv