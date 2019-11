Drilling-topchef er ikke fuldt tilfreds med omsætning: Vi har været i bunden af en økonomisk cyklus - men nu går det i en positiv retning

Eksklusivt for kunder

Maersk Drillings topchef Jørn Madsen er ikke fuldt tilfreds med de tal for omsætning, kontraktdækning og dagsrater, som han netop har præsenteret for tredje kvartal.



Men han er tilfreds med udsigterne for det oliemarked, som Maersk Drilling har udsigt...