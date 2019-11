Rockwool skuffer på forventninger til vækst - men holder momentum på profitten

Rockwool har en vækstforventning for helåret i intervallet 2-5 pct. men i det netop offentliggjorte kvartalsregnskab nedpræciseres forventningerne til at lande i den nedre ende af intervallet.



Rockwool har i tredje kvartal haft en let stigende omsætning, og det har bidraget til at sende indtjeningen en smule op.



På bundlinjen havde koncernen i tredje kvartal et overskud på 77 mio. euro.



Lidt bedre indtjening



Det var marginalt højere end de 76 mio. euro, som Rockwool tjente i samme kvartal sidste år.



Til sammenligning havde analytikerne ifølge estimater indsamlet af Rockwool ventet et nettoresultat på 73 mio. euro.



På driften landede selskabet i tredje kvartal et overskud på 100 mio. euro mod 97 mio. euro sidste år, samtidig med at omsætningen steg til 706 mio. euro mod 692 mio. euro i den tilsvarende periode året før.



Hos analytikerne var der ventet et driftsresultat på 95 mio. euro og en omsætning på 717 mio. euro.



Rockwool havdei kvartalet en overskudsgrad (EBIT-margin) på 14,1 pct. mod 14,0 pct. i samme periode sidste år.



Rekordomsætning



Koncerndirektør Jens Birgersson er tilfreds med kvartalet, der indeholder koncernens højeste omsætning nogensinde i et tredje kvartal.



"Vi har i de seneste år haft en stærk vækst, og forrige år var der vækst på alle markeder. Nu er der kommet en afmatning i Østeuropa og Sydøstasien. Frankrig kører godt, mens Tyskland mister fart," forklarer Jens Birgersson.



Han betegner markederne som volatile, og der er ikke udsigt til at det ændrer sig, betoner han.



Det tyske marked overrasker negativt med salgsnedgang, men Jens Birgersson er ikke specielt pessimistisk med hensyn til det tyske marked.



Lille nedgang i Tyskland



"Der er tale om et stort marked, og slet ikke en tocifret nedgang. Vi taler om en nedgang på et par procent," lyder det fra Rockwoolchefen.



Analytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank vurderer at kvartalsregnskabet er lidt til den negative side.



"Der er lidt mere modvind end jeg havde regnet med. Bl.a. spiller udviklingen i Tyskland en vigtig rolle, og Rockwool vurderer formentlig også selv, at der er lidt mere modvind end forventet ved at nedpræcisere forventningerne til væksten," siger Mikkel Emil Jensen.



Omkostningsstyring



På plussiden er, at indtjeningen ligger godt, og det er ifølge Mikkel Emil Jensen et udtryk for, at koncernen har været god til at styre omkostningerne i virksomheden.



"Alt i alt er regnskabet meget som vi forventede med modvind på visse markeder, mens andre fortsat er i god gænge. Investorernes bekymringer med hensyn til verdensøkonomiens indflydelse på Rockwool aftager ikke som konsekvens af regnskabet," siger Mikkel Emil Jensen.



Kort før kl. 17.00 torsdag lå Rockwoolkursen i -2,7 pct.