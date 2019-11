Novo Nordisk sløjfer konkrete finansielle mål: Vil nu se fremtiden på en ny måde

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 09.31 - Novo Nordisk vil på sin kapitalmarkedsdag, der begynder kl. 9 onsdag i Bagsværd, lancere en nye måde at se på fremtiden på.



Selskabet oplyser i en fondsbørsmeddelelse at selskabet venter at opfylde sine nuværende langsigtede...