Novo Nordisk indgår milliardaftale på leverområdet

Novo Nordisk har indgået en milliardaftale, der giver selskabet adgang til en række potentielle lægemidler inden for leversygdomme, oplyser selskabet i en børsmeddelelse mandag.



Forudbetalingen lyder på 175 mio. dollar (1,2 mia. kr.) og samtidig køber Novo Nordisk aktier i det amerikanske selskaber Dicerna, som aftalen er indgået med. Over de første tre år af samarbejdet har Dicerna desuden ret til i alt 75 mio. dollar, plus op til 357,5 mio. dollar (2,4 mia. kr.) i potentielle milepæle for hvert af de potentielt 30 lægemidler, som Novo Nordisk og Dicerna vælger at udvikle sammen, plus en royaltybetaling, der går fra omtrent 5 pct. til omtrent 15 pct.



"Dicerna er den ideelle partner til at finde og udvikle molekyler for sygdomstargets, der kan afkaste flere potentielle behandlinger på tværs af området som diabetes, fedme, hjertekar og Nash. Vi vil arbejde tæt sammen for at opnå det ægte potentiale ved at behandle en række sygdomme ved hjælp af RNAi-terapier," siger Marcus Schindler, underdirektør og chef for den globale lægemiddelforskning i Novo Nordisk.



Samarbejdet mellem de to virksomheder fokuserer på sygdomme omkring leveren og hjertekarområdet, og benytter Dicernas RNAi-teknologi. Målet er at udforske mere end 30 potentielle kandidater til fremtidige lægemidler, der kan behandle leversygdomme, fedtleversygdommen Nash, type 2 diabetes, fedme og andre sjældne sygdomme, fremgår det af meddelelsen.



Kan løbe op i 75 mia



Aftalen er en væsentlig investering for Novo Nordisk, og sker det usandsynlige, at de to samarbejdspartnere har held med alle kandidater, kan det koste Novo Nordisk i omegnen af 75 mia. kr.



Aftalen betyder, at de to selskaber får mulighed for at udvikle lægemidlerne i fællesskab, ligesom kommercialiseringen vil ske i fællesskab. Novo Nordisk vil være den primære kraft bag kandidater inden for sygdomme, der berører hjertekarsystemet samt diabetes, fedme mm., mens Dicerna har som option at træde ind i to af programmerne under den kliniske udvikling.



På den anden side bevarer Dicerna rettighederne til to kandidater på leverområdet, som Novo Nordisk har en option på at træde ind i under den kliniske udvikling.



"For alle co-udviklingsprogrammer vil selskaberne dele overskud/underskud af nettosalget af produkterne i et forhold, der svarer til selskabernes bidrag til udviklingsomkostningerne," skriver Novo Nordisk.