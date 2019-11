Han sendte Netcompany på børsen til en værdi på 7,8 mia kr: André Rogaczewski ærgrer sig over børstørke i Danmark

"Det er ærgerligt for Danmark, at vi har så få børsnoteringer."Sådan lyder det fra André Rogaczewski, stifter og adm. direktør i Netcompany, som blev børsnoteret i juni 2018 til en værdi på 7,8 mia. kr.Dermed er it-virksomheden Netcompany den seneste store børsnotering i Danmark, og ifølge André Rogaczewski er det et problem, at vi ikke ser flere gå på børsen."Jeg kan godt forstå, at nogle kan blive forskrækkede over det. For der er jo meget snak om, at man skal have en bestemt måde at rapportere til markedet på, og der er forskellige ting, man skal leve op til. Men børsnoteringer er altså også både et symbol og et konkret bevis på, at det går godt, fordi andre ønsker at medinvestere i dem," siger André Rogaczewski.Siden børsnoteringen i sommeren 2018 er Netcompanys aktiekurs braget i vejret og er steget mere end markedet. Alligevel ser 2019 ud til at blive det første år siden 2004, hvor der ikke kommer én eneste reel børsnotering.Som Børsen skriver i fredagsavisen , har diabetesselskabet Reapplix opgivet at lade sig notere inden nytår.Maersk Drilling blev børsnoteret i april i år, men det var via en spaltning fra A.P. Møller-Mærsk, mens NTG (Nordic Transport Group) i oktober overtog Neurosearchs tomme børsskal, men ingen af selskaberne solgte nye aktier.Dermed er det kun minibørsen First North, hvor der ser ud til at ske en smule blandt de helt små virksomheder.Og det har André Rogaczewski svært ved at forstå."En børsnotering er et fantastisk instrument til at få skabt noget interesse – også i udlandet. Man kan se, hvad selskabet er værd, og man behøver ikke forklare så mange ting om, hvem man er, fordi man skal rapportere, og fordi markedet og analytikere følger med," siger Netcompany-direktøren.Han mener desuden, at det er en overset fordel, at man som børsnoteret virksomhed er tvunget til at fortælle mere åbent om, hvad selskabets strategi er."Hvis man er et sted i sin virksomheds livshistorie, hvor det er vigtigt for kunderne at vide, hvor man er på vej hen. Det vil mange af vores kunder gerne vide, og de vil gerne følge med i, hvordan vi klarer os, og det er en styrke. Jeg kan godt se, at nogle kan se det som en svaghed, hvis man fejler, men jeg mener, at man kan bruge det til at tiltrække kunder ved at fortælle åbent om, hvad man vil," siger André Rogaczewski.Ved en børsnotering er der mere transparens i forhold til ejerskabet, og man undgår det, som Rogaczewski betegner som magtfuldkommenhed."Vi har et stærkt ejerskab, fordi dem, der driver virksomheden, ejer mange aktier. Det skaber noget incitament, men det er ikke magtfuldkomment, fordi hovedparten af aktierne trods alt ligger hos nogle andre. Det er blandt andet hr. og fru Danmarks penge via pensionskasserne, og det betyder også noget," siger han.Hvorfor?"Fordi vi får skabt et ekvilibrium. Vi har nogle aktionærer, der siger, at vi skal styre vores virksomhed. Men omvendt er en virksomhed som Netcompany vital for Danmark på nogle områder, og jeg tror, at pensionskasserne som aktionærer tænker, at det er godt, at de også har til hanke i, hvordan tingene udvikler sig. Det kan jeg sådan set godt lide," siger André Rogaczewski.Men hvis det er så positivt, som du beskriver, hvorfor tror du så ikke, at flere lader sig børsnotere?"Der handler nok en del om erhvervskultur, og at vi er et lille land. Jeg kan også godt forstå bekvemmeligheden i ikke at gøre det, fordi du ved, hvad du har. Men du ved ikke nødvendigvis, hvad du får ved at børsnotere. I andre lande er man mere vant til at tale om en børsnotering, når man har succes. Det er det første spørgsmål, man får i nogle lande, når man har succes. Men det gør man ikke i Danmark," siger André Rogaczewski.