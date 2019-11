Eksklusivt for kunder

Onxeos lægemiddelkandidat til behandling af cancertumorer, Asidna, har i et præklinisk in-vivo præklinisk studie, vist, at midlet kan forsinke modstandskraften mod Carboplatiin, en kemoterapi, uden at det øger giftniveauet.



Det oplyser koncernen i...