Det er fortsat fart på i GN Store Nord, som tromler derudad med høje vækstrater. Det fremgår af regnskabet for tredje kvartal, som blev offentliggjort torsdag morgen og på flere nøgletal slår analytikernes forventninger.Selvom væksten er lavest i høreapparatsdivisionen GN Hearing, er det især denne, der overrasker. Ifølge topchef Gitte Aabo er fremgangen primært trukket af selskabets premiumprodukt."Vores nyeste produkt Resound Link Quattro gør det fremragende. Det er et udtryk for, at GN Hearing bringer innovation på markedet, som er i verdensklasse, " siger Gitte Aabo, der har sat sig i spidsen for GN Hearing efter Jakob Gudbrand pludselig afgang i september efter mindre end et år i spidsen for den danske høreapparatkæmpe.

I tredje kvartal landede GN Hearing en organisk vækst på 8 pct. mod en forventning på 6,8 pct. forud for regnskabet. For de første ni måneder af året ligger divisionen nu med en driftsmargin (ebita) på 18,7 pct.

GN Hearing forventer selv at lande en samlet driftsmargin (ebita) på over 20 pct., hvilket kræver et godt fjerde kvartal. Det forventer Gitte Aabo bestemt også.



"Kigger vi historisk på det, har vi haft en stærkt indtjening fjerde kvartal, og det forventer vi også at få i år. Det er et ambitiøst mål set i lyset af et fjerde kvartal sidste år med høj vækst. Når det er sagt, føler jeg mig rimelig sikker på, at vi leverer, som vi har guidet," siger Gitte Aabo.



Fokus på innovation



GN Hearing konkurrerer hele tiden om markedspositioner. Her er netop innovationen i koncernen nøglestenen.



"Det er det, der gør, at det er sjovt at arbejde i GN Hearing. Jeg vil fortsætte med at have et højt investerings niveau i forskning og udvikling. Det mener jeg, allerede vi har, og det skal vi også have fremadrettet. Det er helt afgørende i vores industri," siger Gitte Aabo.



Dagens telekonference med investorer og analytikere bliver Gitte Aabos første i spidsen for GN Hearing og i spidsen for et børsnoteret selskab. Der ser hun frem til.



"Jeg har gjort mit hjemmearbejde. Jeg er meget ydmyg omkring den her opgave. Ikke kun fordi GN Hearing er børsnoteret, men også fordi det er en ny opgave for mig at stå i spidsen for en virksomhed i medtech- branchen," siger Gitte Aabo.



Tocifrede vækstrater



Selvom det er vækstraterne i høreapratsdivisionen, der overrasker positivt, ser de små ud sammenlignet med resultaterne i koncernens headsetdivisionen, GN Audio.



Den organisk vækst lander i GN Audio på 20 pct. mod en forventning på 20,6 pct. Selvom væksten er høj, er den faldet sammenlignet med sidste år.



I årets første kvartal havde GN Audio en organisk vækst på 36 pct. efterfulgt af et andet kvartal med en organisk vækst på 26 pct.



"Vi har haft nogle ekstraordinære vækstrater i første havlår 2019. Vi har hele tiden vidst, at det ville fordele sig sådan, fordi sammenligningsgrundlaget mellem første og andet halvår var forskelligt," siger topchef i GN Audio René Svendsen-Tune.

Fortsætter GN Audio den voldsomme fremgang, varer det ikke længe, inden divisionen overgår GN Hearing på omsætning, der ellers historisk har været det største forretningsben i GN Store Nord.



"Det er ingen hemmelighed, at vi vokser lidt hurtigere end Hearing. Det er med baggrund i, at vi opererer i væsentlig forskellige markeder. Alt andet lige ligger det i kortene, at vi bliver større end hearingdivisionen, og det er kun positivt for alle. Så længe begge divisioner vokser stærkt," siger René Svendsen-Tune.



Og René Svendsen-Tune har ikke i sinde at sætte farten ned. Opkøb er fortsat også en del af strategien.



"Generelt er vi på udkig efter teknologi, som skaffer os adgang til nye segmenter af markedet, hvor vi ikke opererer i dag. Den anden del er måder, der giver hurtigere adgang til vores kunder. F.eks købte vi vores distributør i Indien for et par år siden. Det gav os bedre adgang på det indiske marked," siger René Svendsen-Tune.



GN Hearing havde i årets tredje kvartal en omsætning på 1537 mio. kr., mens GN Audio havde en omsætning på 1462 mio. kr.