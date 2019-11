Eksklusivt for kunder

Vestas trumfer markedets forventninger med sit regnskab for tredje kvartal. Og det belønner investorerne. Aktien åbner nemlig i et plus på omkring 8 pct.



Den danske vindmøllegigant lander en driftsmargin (ebit) før særlige poster på 11,8 pct. i årets...