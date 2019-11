Vestas trumfer forventningerne til indtjening – øger omsætning med 30 pct.

Den danske vindmøllegigant Vestas lander en driftsmargin (ebit) før særlige poster på 11,8 pct. i årets tredje kvartal. Dermed slår selskabet analytikernes forventning, der forud for regnskabet lå på 10,7 pct.



Det fremgår af regnskabet for tredje kvartal, der netop er blevet offentliggjort.



Driftsmarginen før særlige poster er dermed hastigt på vej fremad efter resultater på 2,5 pct. og 6 pct. i årets første to kvartaler. Det var dog ventet, at indtjeningen mod slutningen af året ville stige, da Vestas efterhånden har fået afleveret en række såkaldte discountordrer, som selskabet tog ind til meget lav pris under et stort prispres i branchen for to år siden.



Vestas fastholder sine finansielle forventninger til hele året og sigter dermed fortsat efter en driftsmargin før særlige poster på 8-9 pct. – efter de første ni måneder af året ligger den på 8,0 pct.



På toplinjen omsatte Vestas i årets tredje kvartal for 3646 mio. euro mod en analytikerforventning på 3301 mio. euro forud for regnskabet og et resultat i samme periode sidste år på 2811 mio. euro. Det svarer til en omsætningsvækst på 30 pct.



For hele året regner selskabet med en omsætning på 11,0-12,25 mia. euro.



Topchef glæder sig over ordrebeholdning



Driftsindtjeningen (ebit) landede på 429 mio. euro mod en forventning på 349 mio. euro og et resultat i samme periode sidste år på 238 mio. euro.



På bundlinjen kommer vindmøllegiganten ud af tredje kvartal med et plus på 303 mio. euro. Der er også højere end de 259 mio. euro, som var forventet blandt analytikerkorpset. I samme periode sidste år realiserede Vestas et overskud på 178 mio. euro.



Topchef Henrik Andersen skriver i en meddelelse, at stigningen i omsætning er drevet af alle regioner og afspejler et historisk højt aktivitetsniveau.



"Vores ordrebeholdning steg til rekordhøje 32,8 mia. euro, hvilket svarer til en stigning på 38 procent sammenlignet med sidste år og understreger den fortsat stærke globale efterspørgsel efter Vestas' vindenergiløsninger," skriver Henrik Andersen.



Han betoner dog samtidig, at Vestas' profitabilitet fortsat er negativt påvirket af tariffer og stigende eksekveringsomkostninger.



Den rekordstore ordrebeholdning fordeler sig på 16,5 mia. euro i vindmølleforretningen og 16,3 mia. euro i serviceforretningen.



Ordrerne vælter ind



Bag tallene ligger også, at selskabet slår analytikernes forventning til ordreindgangen markant. Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 4738 megawatt (MW) i tredje kvartal 2019, mens analytikerne havde forventet et tal på 3477 MW.



Den store forskel mellem forventningen og resultatet skal findes i de såkaldt uannoncerede ordrer. På forhånd var de 2655 MW blevet offentliggjort, og dertil have analytikerne forventet 822 MW i uannoncerede ordrer. Det tal lyder dog på hele 2083 MW og trækker den samlede ordreindgang op på 4738 MW.



På den lettere negative side, er ordrerne taget ind til et estimeret gennemsnitspris på 0,74 mio. euro pr. MW. Her havde analytikerne forventet en lidt højere gennemsnitspris på 0,77 mio. euro pr. MW.



Lancerer aktietilbagekøb for 1500 mio. kr.



Samtidig med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal, melder Vestas ud, at man iværksætter et aktietilbagekøbsprogram af egne aktier for op mod 1500 mio. kr. i perioden fra i dag og året ud.



"Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas' kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas-medarbejdere," oplyser Vestas.