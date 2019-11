Analytiker kalder GN-regnskab bedre end ventet: Forventer aktien vil outperforme markedet

Det er et bedre regnskab end ventet, GN Store Nord torsdag morgen leverer for tredje kvartal.



Sådan lyder det fra Søren Løntoft Hansen, aktieanalytiker i Sydbank.



GN Store Nord øger i tredje kvartal omsætningen med 17 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år, og ifølge Søren Løntoft Hansen er det både drevet af en god organisk vækst samt en positiv valutaeffekt.



"En omsætningsvækst på 17 pct. er lidt bedre end både mine estimater og konsensforventningerne. Det er dels drevet af en god organisk vækst for GN Hearing på 8 pct. og så er det dels drevet af en mere positiv valutaeffekt end ventet," siger han.



Sidste år lancerede GN Hearing en ny produktfamilie under navnet ReSound Linx Quattro, hvilket er en del af forklaringen på GN Hearings organiske vækst på 8 pct., fortæller Søren Løntoft Hansen.



På trods af at GN Hearing har tabt andele på det amerikanske marked til den offentlige amerikanske salgskanal Veteran Affairs som konsekvens af konkurrenters lancering af nye produkter, er udviklingen stadig god.



"Udviklingen på det amerikanske marked er god, og det er den også på det japanske, indiske og europæiske marked."



I GN Store Nords anden division, GN Audio, bliver der leveret en omsætning på 1462 mod 1169 mio kr. i samme kvartal sidste år, og trods mange produklanceringer klarer er det resultat flot.



"Nye produktlanceringer har også været gældende for GN Audio, og de mange lanceringer giver et sværere sammenligningsgrundlag. Men det til trods har man været i stand til at realisere en stærk organisk vækst på 20 pct. om året," siger Søren Løntoft Hansen.



Også driftsmarginen - ebita - ligger bedre end markedets forventninger.



"Det er især drevet af en toplinjevækst men også af en god underliggende gearing for især GN Audio, som realiserer den her ebita-margin på 19,8 pct. hvilket er noget mere end ventet."



GN-aktie vil outperforme



Ifølge Søren Løntoft Hansen kan investorerne godt forvente, at aktien klarer sig bedre end resten af markedet i kølvandet på det overordnet gode regnskab.



"Jeg forventer egentligt, at vi vil se en GN Store Nord-aktie, der vil outperfome det generelle marked moderat," siger han.