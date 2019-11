Verdens største olieselskab får grønt lys til børsnotering

Myndighederne i Saudi-Arabien har godkendt den længe ventede børsintroduktion for verdens største olieselskab, det statsejede Aramco.



Det oplyser myndighederne i en officiel udtalelse.



Dermed er Aramco et skridt tættere på den børsnotering, der ventes at sætte nye rekorder på børsmarkederne.



Ifølge den saudisk ejede tv-station al-Arabiya oplyser anonyme kilder, at prospektet til aktierne i olieselskabet vil blive lagt frem om en uge.



En børsnotering af Aramco har været på tapetet siden 2017, og den er flere gange blevet udskudt.



En del af årsagen har været, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, har været utilfreds med vurderingen af selskabets samlede værdi.



Han har tidligere insisteret på, at selskabet som hele var 2000 milliarder dollar værd. En pris svarende til omkring 13.380 milliarder eller 13.380.000.000.000 kroner.



Det har amerikanske og britiske finanshuse ikke været enig i. Derfor bliver Aramco-aktier nu i første omgang sat salg på den saudiarabiske børs.



Ifølge Bloomberg er kronprinsen dog gået med til at sælge aktierne til en pris, der svarer til en markedsværdi for hele selskabet på omkring 1700 milliarder dollar - svarende til 11.375 milliarder kroner.



Det er langt fra hele ejerskabet af selskabet, der skal til salg. I første omgang bliver det ifølge nyhedsbureauet AFP to procent, der sættes til salg på den saudiske børs Tadawul.



Senere skal tre procent sættes til salg på en udenlandsk børs. Det er ikke besluttet hvilken, skriver AFP.



Aramco vil på mange måder sætte sig tungt på toppen af finansmarkeder.



Selskabet, der ifølge Bloomberg står for ti procent af verdens olieudvinding, har årligt en lind strøm af indtægter fra det sorte guld.



Ifølge Bloomberg tjente Aramco sidste år mere end Apple, Exxon og Alphabet, der ejer Google og YouTube, lagt sammen.



/ritzau/