Harboes Bryggeri nedjusterer forventningerne - venter nu underskud

Harboes Bryggeri nedjusterer forventningerne til det forskudte regnskabsår 2019/2020, så bryggeriet nu forventer at komme ud af regnskabsåret med et underskud.



Det oplyser selskabet i en meddelelse torsdag eftermiddag.



Bryggeriet forventer nu et...