Analyse: Det kom sandsynligvis som en overraskelse for de fleste, da Alm. Brand onsdag aften fyrede topchefen gennem næsten 18 år

Det kom sandsynligvis som en overraskelse for de fleste, da Alm. Brand onsdag aften kl. 21.16 meddelte, at bestyrelsen har fyret selskabets topchef gennem næsten 18 år, Søren Boe Mortensen.



"Bestyrelsen i Alm. Brand A/S ønsker fornyelse i toppen af...