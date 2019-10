Italiensk forhandler Demant og GN Hearings produkter oplever massiv fremgang

Eksklusivt for kunder

Den italienske forhandler af høreapparater Amplifon, der er kunde hos både GN Hearing og Demant, stiger med 3 pct. på børsen i Milano efter et sæt stærkere tal for tredje kvartal end ventet.



I tredje kvartal solgte Amplifon for 392,7 mio. euro, hvilket...