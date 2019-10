Falck går i plus og erklærer finansiel turnaround for gennemført

Relateret indhold Aktieordbog

Den danske redningskoncern Falck kommer ud af årets tredje kvartal med et overskud på 46 mio. kr. på bundlinjen, hvilket trækker selskabet i et samlet plus på 43 mio. kr. over årets første tre kvartaler.



Til sammenligning tabte Falck 53 mio. kr. i tredje kvartal 2018 og 604 mio. kr. i løbet af de første tre kvartaler sidste år.



På toplinjen går Falck en smule tilbage med en omsætning i årets tredje kvartal på 3403 mio. kr. mod 3488 mio. kr. i samme periode sidste år.



Driftsresultatet (ebit) lander på 124 mio. kr. i kvartalet mod 70 mio. kr. i samme periode sidste år, og ser man på årets første tre kvartaler samlet vokser driftsresultatet til 339 mio. kr. i år mod 113 mio. kr. i samme periode 2018.



Under overskriften "Vi har fuldendt vores økonomiske turnaround" skriver topchef Jakob Riis i regnskabet, at man efter en stærkere og stærkere præstation seks kvartaler i træk betragter den finansielle turnaround af Falck for fuldendt.



"Vi bevæger os fra et kritisk behov for at vende vores forretning finansielt over til en fase, hvor det at stabilisere forretningen og vinde nye kunder vil komme i centrum," skriver Jakob Riis.



Vil vokse i USA



Regnskabet kommer kort tid efter, at Falck meldte ud, at man efter flere år med fokus på turnaround og milliardbesparelser har fået appetit på at vokse i USA og i starten af oktober indleverede et bud på en kæmpekontrakt om 1,5 mio. indbyggere i den sydlige del af Californien.



For nylig har Finans dog berettet, at Falck har pådraget sig en millionbøde for utilstrækkelig ambulancedrift på deres eksisterende kæmpekontrakt i Alameda County tæt på amerikanske San Francisco, hvor danskerne siden 1. juli har stået for ambulancedriften for 1,5 mio. indbyggere. Det skyldes, at Falck ikke har kunnet leve op til de krav, som kontrakten indeholder, hvilket har udløst en bøde på 2,5 mio. kr.



Direktør for ambulanceforretningen i Falck Jakob Bomholt fortalte i den forbindelse Finans, at man gerne snart skulle kunne leve op til kravene.



Siden Falck fortalte Børsen, at de var blevet indstillet til at vinde en anden kontrakt i USA på en halv million indbyggere i Colorado, er de bakket ud af forhandlingerne, efter at amtet skruede på nogle betingelser, som gjorde aftalen dårligere.