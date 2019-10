Tiffany: Markedet tror på højere bud på amerikansk smykkeikon

Eksklusivt for kunder

Den store franske luksuskoncern LMVH har i weekenden lagt et bud på det amerikanske smykkeikon Tiffany & Co. Buddet lyder på 120 dollar per aktie eller 14,5 mia. dollar.



Aktien i Tiffany er på den baggrund naturligvis røget i vejret. Men den stiger...