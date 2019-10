TDC-topchef stopper - skifter til Telia

Eksklusivt for kunder

TDC-topchef Allison Kirkby stopper med øjeblikkelig virkning, da hun har takket ja til et job som adm. direktør hos den svenske konkurrent Telia.



Det meddeler TDC i en meddelelse sent torsdag aften.



Dermed nåede Allison Kirkby kun at stå i spidsen...