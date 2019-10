NNIT øger omsætningen uden for Novo Nordisk-koncernen

Eksklusivt for kunder

Efter to nedjusteringer på stribe har it-huset NNIT haft fremgang i tredje kvartal, og selskabet formår derfor at holde fast i den seneste nedjusterede prognose.



I tredje kvartal lå 71 pct. af NNIT's omsætning uden for Novo Nordisk-koncernen. En stigning...