DSV Panalpina-konkurrent løfter resultater efter søfragtsvækst

Den schweiziske transportkoncern Kuehne + Nagel, der er en konkurrent til danske DSV Panalpina, har løftet resultaterne i årets første ni måneder.



Omsætningen er her vokset 3,1 pct. til 15,84 mia. schweizerfranc fra samme periode af 2018, mens driftsresultatet (EBIT) er blevet løftet med 6,6 pct. til 794 mio. schweizerfranc. Det har givet et løft i indtjeningen på 3,1 pct., så den fra januar til september løb op i 598 mio. schweizerfranc.



Det var særligt divisionen Seafreight, der er selskabets største, der bidrog til løftet. Her blev omsætningen løftet med 7,3 pct. til 5,63 mia. schweizerfranc, mens driftsindtjeningen (EBIT) blev løftet 10,2 pct. til 357 mio. schweizerfranc.



- Trods en konstant anspændt markedssituation har Kuehne + Nagel igen leveret meget solide resultater, siger topchef Detlef Trefzger i en kommentar.



- Særligt inden for søfragt og landtransport har vores fokus fortsat været på vores kundeservice, effektiviseringer og digitalisering. I den mere volatile luftfragt-forretning er indtjeningen forblevet stabil over de foregående kvartaler, hvor opkøbet af Quick har haft en positiv effekt.



- Vi er tilfredse med at fortsætte selskabets momentum dette år, lyder det fra topchefen.



/ritzau/FINANS