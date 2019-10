Demant-topchef: Bruger stadig meget tid på kundepleje efter hackerangreb

Demant bruger stadig meget tid og energi på at møde og servicere selskabets eksisterende kunder i særligt engrosforretningen for høreapparater - omtrent halvanden måned efter at selskabet blev ramt af et hackerangreb i starten af september.



Det fortæller Søren Nielsen, der er administrerende direktør hos Demant, i forbindelse med en præsentation ved denne uges messe hos den europæiske brancheforening for audiologer, Europäische Union der Hörakustiker (EUHA), i tyske Nürnberg.



- Vi har brugt - og bruger stadig - meget tid sammen med vores eksisterende kunder - vores bedste kunder - for at sikre, at alle stadig er ombord. Og det har vi måttet gøre i stedet for at gå efter nye kunder, siger Søren Nielsen.



Han har netop selv været på rejse rundt i verden og er oven på den tur forholdsvis fortrøstningsfuld.



- Vi får noget selvtillid fra tilbagemeldinger fra kunder efter en svær tid, som vi ser ud til at have håndteret godt, siger Demant-topchefen.



Det største problem efter hackerangrebet, der fik Demant til at nødlukke alle kritiske it-systemer, har ligget i hovedforretningen, engrossalg af høreapparater, hvor Demant har måttet grave dybt i lagrene for overhovedet at kunne levere til selskabets eksisterende kunder.



- Vi har set vores lagre blive reduceret ganske betydeligt på globalt plan. Så har vi haft et stort hul der, siger Søren Nielsen.



I DRIFT IGEN - KUN FÅ EFFEKTER TILBAGE



I sidste uge kunne Demant fortælle, at selskabets it-systemer nu igen er i fuld drift, og hullerne i osten udgøres nu af de stærkt reducerede lagre i forretningen for engrossalg af høreapparater samt mistede aftaler i detailforretningen, der har trukket aktiviteten ned.



- Detail er helt oppe at køre. Det største problem i detail er manglen på aftaler, der kom i september. Storbritannien og Australien har også lidt effekt fra det i oktober, men derefter er alt igen normalt, siger Søren Nielsen.



For implantatforretningen har hackerangrebet generelt set haft mindre effekt på forretningen, fordi Demant i den del arbejder med noget højere sikkerhedslagre end i de øvre dele af butikken.



- Vi har ikke haft én operation, der skulle udskydes, siger Søren Nielsen på præsentationen ved EUHA-messen.



I forretningen for benforankrede høreløsninger - ligeledes under den kirurgiske division, Oticon Medical, har konsekvensen af angrebet blot været lidt højere leveringstider på produkter, påpeger topchefen.



NEDJUSTERET PROGNOSE HOLDER STADIG



Tidligere har Demant kommunikeret, at hackerangrebet kommer til at koste netto 550-650 mio. kr. - inklusive en forsikringsdækning på 100 mio. kr., som selskabet får tilbage igen.



Og fordi Demant inden for så kort en periode, som it-systemerne har været lagt ned - ikke har kunnet justere væsentligt på omkostningsbasen rammer tabet direkte ind i driftsresultatet (EBIT).



Derfor blev forventningerne til hele 2019 i forbindelse med meddelelsen om de finansielle effekter nedjusteret til 2,0-2,3 mia. kr. fra tidligere ventet 2,65-2,85 mia. kr.



Og de forventningerne holder stadig vand, lyder det på EUHA-messen.



Dog er der stadig en vis usikkerhed forbundet med prognosen - som derfor også rummer et bredt spænd.



- Det er stadig en indikation, da vi ikke har endelige tal for september og fremad. Vi har stadig udfordringer med at se, hvordan det hele ser ud ved slutningen af året efter den nedgang, vi har haft, siger Søren Nielsen.



- Der er ikke noget rent forretningsmæssigt, der bliver trukket med over i 2020, men det, som vi har tabt, skaber usikkerhed om, hvor vi er ved slutningen af året, fortsætter han.



