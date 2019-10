Kon­cern­di­rek­tør for Markets & Bioenergy-di­vi­sio­nen i Ørsted Morten Buchgreitz kal­der det et na­tur­ligt skridt, at Ørsted nu åb­ner et kon­tor for el­han­del i USA. I første om­gang får tra­ding-kon­to­ret fuld fokus på Ør­steds egen por­te­føl­je

Foto: Jeppe Bøje Nielsen