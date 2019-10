SAS finder revnedannelser i to Boeing-fly

Eksklusivt for kunder

Opdateret kl. 20.47 - SAS har fundet fejl i 2 af 31 Boeing 737 NG-fly, som skulle tjekkes for revner.



Det oplyser SAS' fungerende pressechef, Troels Karlskov, til netmediet check-in.dk, og han bekræfter det ligeledes over for Ritzau.



De...