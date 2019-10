Novo starter forskningssamarbejde om genbehandling af blødersygdom

Novo Nordisk har indgået et forskningssamarbejde med amerikanske Bluebird Bio om udvikling af en lægemiddelkandidat inden for genterapi til behandling af genetiske sygdomme som eksempelvis hæmofili, der også er kendt som blødersygdom.



Det fremgår af en meddelelse onsdag eftermiddag.



Forskningssamarbejdet løber over tre år og er fokuseret på Bluebird Bios megaTAL-teknologi, der sammen med Novos store erfaring på området for blødersygdomme skal være vejen til en ny behandlingsform for patienterne.



Et genmodificerende behandlingstilbud, som samarbejdet sigter mod, vil potentielt kunne erstatte et livslangt forløb med faktorerstatningsterapi for hæmofilipatienter.



Hæmofili - eller blødersygdom - skyldes mangel på faktor i blodet, som normalt vil få blodet til at størkne. Når der mangler faktor i blodet, stopper eventuelle blødninger derfor ikke.



Hæmofili er en sjælden og arvelig sygdom. I Danmark er der ifølge Danmarks Bløderforening knap 1000 mennesker, der har fået konstateret blødersygdom.



/ritzau/FINANS