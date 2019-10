Flybranchen er blevet skurk i klimadebatten

Den øgede kundeopmærksomhed på flytrafikkens klimabelastning bekymrer flyselskaberne, der står i kø for at fortælle om deres grønne initiativer. Men det er svært at måle, om tendensen har bremset væksten i branchen.



Med nye begreber som "flyskam" er flytransport blevet synonym med de klimaudfordringer, der er blevet en stor del af bevidstheden hos forbrugerne.



Og selv om flyvning samlet set står for "blot" 2,5 pct. af verdens samlede CO2-udslip, så får branchen uproportionelt meget negativ opmærksomhed på den front.



Derfor fortæller selskaber som SAS, KLM og Ryanair ivrigt om deres klimatiltag i en tid, hvor væksten i flytrafikken er bremset op.



Men det kan være svært at vurdere, om den aftagende vækst kan tilskrives flyskam, da økonomisk afmatning og højere billetpriser også spiller ind.



I Sverige erkender SAS dog, at flyskam er en del af forklaringen på, at den svenske indenrigstrafik er dykket i år. Tilbagegangen har i flere måneder været tocifret, mens togtrafikken er steget.



Derfor satser flyselskabet på at være forrest i den grønne omstilling i Skandinavien, hvor bekymringen for klimaet er højere på dagsordenen end i andre lande, skriver Jyllands-Posten Erhverv.



