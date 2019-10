B&O har fået ny storaktionær midt i kurstæsk, nedjusteringer og underskud:

Eksklusivt for kunder

Investorerne har i løbet af det seneste år sendt B&O-aktien ned med 72,75 pct.

I samme periode har Struer-virksomheden skuffet med tre markante nedjusteringer, og det seneste regnskab – for 1. kvartal 2019/20 – afslørede et kæmpe salgsdyk på over 30...