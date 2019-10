Professor går ind i uroplaget og magtfuld Grundfos-fond: Vil bidrage med viden og passion

Den magtfulde Poul Due Jensens Fond, der ejer industrigiganten Grundfos, fuldender sin bestyrelse med tilgangen af professor Flemming Konradsen.



"Jeg håber at kunne bidrage med viden og passion, så indsatserne styrkes og effektiviseres yderligere," udtaler 54-årige Flemming Konradsen, der er professor og afdelingsleder ved Københavns Universitets afdeling for Global Sundhed.



Med tilgangen af ham ser Grundfos-fonden endelig tud til at kunne lægge den massive uro, der har været det seneste år, bag sig.



Det dramatiske forløb brød ud i offentligheden, da formandskabet, Jens Bager og Ingelise Bogason sammen med det menige medlem Anne-Birgitte Albrechtsen, i oktober 2018 forlod fonden efter store uenigheder i bestyrelsen.



Stor uenighed om opkøb



Men Børsen erfarede i dagene efter opgøret, at en dyb splittelse om opkøbsstrategien i Grundfos var en af de primære årsager til, at formandskabet i den magtfulde Poul Due Jensens Fond, Jens Bager og Ingelise Bogason, den 15. oktober forlod bestyrelsen efter kun syv måneder på posterne.



Børsen blev bekendt med indholdet af en meddelelse, som formandskabet har sendt til Fondsmyndigheden.



Her fremgik det, at et ønske om en langt mere aggressiv strategi fra Grundfos Holdings side har været årsag til det dramatiske brud.



Hverken Jens Bager eller Ingelise Bogason ønskede at udtale sig, men ifølge Børsens oplysninger mente de, at en ændret opkøbsstrategi ville være i strid med fundatsen i Poul Due Jensens Fond.



De frygtede endda, at fondens fremtidige ageren kan være i strid med Erhvervsfondsloven, fremgik det af meddelelsen.



Jens Moberg, der er bestyrelsesformand i Grundfos Holding, bekræftede indholdet af brevet. Men han delte imidlertid ikke Jens Bager og Ingelise Bogasons bekymringer.



"Tror du ikke, at Poul Due Jensens efterkommere har tænkt sig at overholde både loven og den fundats, som deres far eller farfar har lavet? Og jeg har som professionel erhvervsmand naturligvis også tænkt mig at overholde lovgivningen og fundatsen," siger Jens Moberg.



Det har det tidligere formandskab jo så tilsyneladende været i tvivl om?



"Det er også på grænsen til injurier at påstå det, men det er ikke noget, vi har tænkt os at begynde at anklage dem for," sagde Jens Moberg under de dramatiske uger sidste efterår.



Tidligere Terma-boss er nu formand



I maj blev det offentliggjort, at den tidligere Terma-direktør Jens Maaløe overtager Jens Bagers post som formand, og han ser frem til at få Flemming Konradsen ind i bestyrelsen.



"Med Flemming Konradsen får vi en særdeles kompetent profil i bestyrelsen, som qua sin enorme faglighed blandt andet vil styrke vores indsatser med vandprogrammer i udviklingslande og forskning," udtaler Jens Maaløe i en pressemeddelelse.



Han blev formand efter endnu et spektakulært forløb, hvor den kongelige hofchef Christian Schønau var blevet udnævnt som formand, men kort tid efter måtte trække sig efter beskyldninger om habilitetsproblemer.



"Det er ikke holdbart, at der kan rejses tvivl om en sammenblanding af interesser mellem mit hverv som hofchef for kronprinsparret og bestyrelseshvervet i Poul Due Jensens Fond," udtalte Christian Schønau i en meddelelse i marts.



Foruden fire medarbejdervalgte medlemmer består bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond nu af:



Jens Maaløe (formand), Poul Due Jensen (næstformand), Estrid Due Hesselholt, Ingermarie Due Nielsen, Annette Due Jensen, Jens Moberg, Elsebeth Gerner Nielsen, Flemming Konradsen.