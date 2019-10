B&O-topchef: Nye produkter vil blive "afgørende vigtigt for os"

Eksklusivt for kunder

Det var svært at få øje på de gode nyheder fra B&O, da selskabet torsdag morgen offentliggjorde sit regnskab for 1. kvartal.



Omsætningen dykker fra 601 mio. kr. til 419 mio. kr., og ifølge B&O-topchef Henrik Clausen skyldes nedsmeltningen, at selskabet...