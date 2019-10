Stærk sommerkollektion har øget salget for H&M

Eksklusivt for kunder

Svenske Hennes & Mauritz (H&M) havde fin succes med sin sommerkollektion, og det har bidraget til et stigende salg for tøjgiganten.



Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal, der løb fra 1. juni til 31. august.



I perioden har H&M samlet...