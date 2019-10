B&O fortsætter kæmpe nedtur: Omsætningen er i frit fald

B&O fortsætter nedturen.



Omsætningen dykker med 30 pct., afslører regnskabet for 1. kvartal, som netop er blevet offentliggjort.



"Resultatet var primært påvirket af oprydningen i salgskanalerne, hvor vi har haft fokus på at nedbringe lagrene hos vores partnere og udvikle vores butiksnetværk, så det i højere grad kan afspejle vores position som et luksusbrand," udtaler B&O's adm. direktør, Henrik Clausen, i en pressemeddelelse.



B&O har en forventning om lav, encifret vækst for hele året, og den prognose fastholder selskabet.



Det store omsætningsfald skete på tværs af alle markeder og særligt i produktkategorierne Staged og On-the-go," skriver B&O i en fondsbørsmeddelelse.



Indtjening falder også



Også indtjeningen i den hårdt pressede elektronikvirksomhed udvikler sig negativt.



Ebit-marginen var negativ med 30,8%, påvirket af en lavere omsætning og et fald i bruttomarginen.



Bruttomarginen faldt fra 46,9% sidste år til 36,7%. Faldet sås i alle produktkategorier, men særlig i On-the-go-kategorien, som blev påvirket negativt af salget af høretelefonerne E8 1.0 og H9i som er end-of-life, skriver selskabet.



Tallene bliver præsenteret i kølvandet på en kritisk periode for Bang & Olufsen, der i løbet af seks måneder blev tvunget ud i tre nedjusteringer fra december til juni.



Nedjusteringer, der primært handlede om et skuffende globalt salg af B&O's kostbare elektronik.



Nye produkter er på vej



Forhandlernetværket har i adskillige måneder efterspurgt nye produkter til at genstarte salget, og i pressemeddelelsen torsdag morgen oplyser B&O, at der er nyt på vej i alle produktkategorier.



"Vi lancerer en række innovative produkter i alle kategorier i løbet af året. Vores nye tv er i butikkerne allerede i denne måned, mens den nye soundbar vil være at finde i alle salgskanaler fra slutningen af efteråret," siger Henrik Clausen.



"Sammen med de øvrige produkter, vi har på vej, kommer det til at bidrage væsentligt til at drive væksten i andet halvår," uddyber topchefen.



Flagskibe på vej i New York og Tokyo



Han peger også på, at Bang & Olufsen oplevede positive fremskridt på flere punkter i kvartalet.



"Vi har åbnet nye butikker på nøglemarkeder, flyttet andre butikker til bedre lokationer og gjort klar til udrulningen af nye butikskoncepter i de kommende kvartaler. Om kort tid åbner vi to flagskibsbutikker i henholdsvis New York og Tokyo," siger Henrik Clausen.



Kvartalsregnskabet sætter en tyk streg under den udvikling, som ramte B&O i 2018/19-regnskabet.



Her dykkede salget med 13,6 pct. til 2,8 mia. kr., hvilket stod i skarp kontrast til de oprindelige forventninger om en vækst på 10 pct.



De nedslående udmeldinger har sendt aktien ned med over 70 pct. det seneste år, og i august åbnede bestyrelsesformand Ole Andersen endnu engang for, at det gamle Struer-klenodie kunne få nye ejere. Hvis der da ellers var interesserede købere.



(Opdateres.)