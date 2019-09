Vindmøllegigant planlægger at fyre 600 ansatte i Danmark

Breaking news

Siemens Gamesa forventer at afskedige op mod 600 medarbejdere i Danmark. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag. Den spansk-tyske vindmøllegigant er danske Vestas største konkurrent om at være verdens største vindmølleproducent,...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.