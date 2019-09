Aller Media køber nyt podcastmedie og nedlægger 65 stillinger

Ét af Danmarks største mediehuse ruller nu en større digital satsning ud i kampen om at vende økonomiske nedtur. 65 stillinger nedlægges, podcastmediet Heartbeat købes og de enkelte redaktioner nedlægges til fordel for fem overordnede fagredaktioner.



"Der er ingen tvivl om, at vi skulle have satset mere massivt på digitalisering tidligere," siger Lars Sander Matjeka, der har været adm. direktør for Aller Media de seneste to og et halvt år.



Nu står han med et A4-ark i hånden med tiltag, der skal digitalisere det familieejede mediehus med 17 printpublikationer, der har godt 800.000 magasinlæsere om måneden.



Som et led i at styrke den digitale del af forretningen køber Aller Media nu 80 pct. af det digitale medie, Heartbeats, fra 1. oktober, mens stifter og direktør i Heartbeats, Le Gammeltoft, fortsat vil eje 20 pct.

Med Heartbearts bliver Aller en af Danmarks største spillere på podcast-produktion med fem professionelle studier samt en leveringsaftale med podcastmediet Podimo.



Det er Lars Sander Matjekas ambition, at dele af det indhold, der produceres til flere af Aller Medias printpublikationer, kan benyttes på Heartbeats platform, og dermed nå ud til en anden og til dels yngre målgruppe.



Ny struktur



Samtidig nedlægger mediehuset 65 stillinger. Det fortæller Aller Media til dagbladet Børsen.



Det sker blandt andet som led i en ny redaktionel struktur med fem overordnede fagredaktioner med hver deres mediechef. Det drejer sig om Ungdom, Familie, Kvindeliv, Livsstil og Nyheder. Dermed bliver de 17 danske printpublikationer, der i dag er del af koncernen, fordelt ud på fagredaktionerne. 15 stillinger er i dag ubesatte og bliver dermed ikke genbesat og samtidig er der tale om 50 afskedigelser.



Allerede i august kom det frem, at tre chefredaktører i ugeblads- og magasindelen i Aller var blevet afskediget.



Aller Media har de seneste år haft en noget vanskelig



"Vores omsætning skal på den gode side af 1 mia. kr, igen og så handler det om, at få skabt en indtjening, der følger med op. For vi skal selvfølgelig tjene mange flere penge ind vi gør i dag og har gjort," siger Lars Sander Matjeka.



Det skal dels ske organisk og derfor handler nedlæggelsen af de 65 stillinger til dels om, at ressourcerne skal prioriteres på at styrke den digitale omstilling.



"Men vi kan nok ikke kun vokse det organisk, så vi er hele tiden på udkig efter nye mulige opkøb, der understøtter vores publicistiske virksomhed," forklarer den administrerende direktør.