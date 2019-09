Prisen på grisen stiger igen: "Ingenting tyder på, at efterspørgslen vil falde nævneværdigt de næste tre til seks måneder"

Det er Indian Summer for efterspørgslen på dansk grisekød. Det mener slagterikoncerne Danish Crown, som i næste uge - igen - sætter betalingen til sine ejere og leverandører af grise op. Et kilo gris afregnes fra på mandag med 12,20 eller 20 øre mere...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.