Arkitema-boss svarer på kritik fra rival: Hvis vi ikke afstod fra at være kollegiale, så kunne vi komme i dybe problemer. Så ville det jo lugte af kartel

Arkitemas adm. direktør Peter Berg, mener ikke, at selskabet kunne have handlet anderledes, da KPC henvendte sig med milliardopgave.

Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg har mistet den sidste milliardetape på gigantprojektet Postgrunden i de et centrale København, og skyder med skarpt mod konkurrenten Arkitema, der har fået opgaven via entreprenørselskabet KPC, der har vundet opgaven...

