Arkitektfirma mister kæmpeopgave på Postgrunden

Det kendte arkitektfirma Lundgaard & Tranberg Arkitekter lægger ikke fingrene imellem, når selskabet på sin hjemmeside højlydt undrer sig over, at der ikke længere er opgaver til selskabet på den såkaldte Postgrund i Københavns centrum "Fire års arbejde...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.