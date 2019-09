Vestas får mexicanske ordre på 168 MW

Vestas har fået en mexicansk ordre på 168 megawatt (MW). Det oplyser selskabet torsdag formiddag i en meddelelse til fondsbørsen. Ordregiver oplyses ikke, men udvikleren har solgt strømmen fra parken til en virksomhed gennem en såkaldt "corporate PPA"-elkøbsaftale. Ordren, der også inkluderer en femårig AOM 500-serviceaftale, lyder på 42 af Vestas' 4 MW-møller. Vingerne til disse skal produceres lokalt på TPI Composites' fabrik i Matamoros, ligesom selve vindmølletårnene også produceres lokalt. - Ordren viser, hvordan Vestas' teknologi kan imødekomme den stigende efterspørgsel fra private mexicanske selskaber på ren, pålidelig og konkurrencedygtig energi, siger Agustín Sánchez-Tembleque, der er chef for Vestas i Mexico. /ritzau/FINANS

