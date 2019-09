Breaking news

Opdateret kl. 08.34 - Lidt mere end fire uger efter høreapparatkæmpen Demant blev ramt af et cyberangreb, kan selskabet nu sætte tal på, hvor hårdt selskabet er blevet ramt. Angrebet betyder, at Demant må skrue sine forventninger til driftsresultatet...

