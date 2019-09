Træfirmaet DLH nedjusterer forventningerne til omsætningen i 2019, som nu ses lande på 330-335 mio. kr. mod før 340-345 mio. kr. Det oplyser selskabet torsdag morgen. "Stik imod ledelsens forventning er et yderligere prisfald på verdensmarkedet fortsat...

