Tobaksboss lurer på opkøb af globale rettigheder til Montecristo- og Cohiba-cigarer: Vil koste ham over 12 mia kr

Niels Frederiksen nyder selv at ryge en cigar, når ­favoritholdet FCK spiller – det gælder både egne og konkurrenternes ­mærker.

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.