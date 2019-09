Ebay-topchef stopper efter strategisk gennemgang

Handelsplatformen Ebays topchef, Devin Wenig, forlader selskabet efter pres fra flere aktivistiske investorer om at dele selskabet op i flere dele gennem frasalg. I stedet er finansdirektør Scott Schenkel blevet indsat som midlertidig administrerende...

