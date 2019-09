Efter 122 år er den sidste rest af kæmpekonglomeratet ØK blevet solgt: "Der skal være en mand, der er sidst i rækken, og det er så mig"

71-årige Henning Kruse Petersen bliver den endegyldigt sidste formand i hæderkronede Østasiatisk Kompagnis (ØK) 122-årige historie. Det ligger fast, efter Santa Fe Group, der er den sidste rest af ØK, onsdag middag har meddelt aktiemarkedet, at selskabet...

